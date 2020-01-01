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МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
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РИА Новости

МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде

17:23 01.01.2020 (обновлено: 17:24 01.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 1 янв — РИА Новости. МИД ФРГ осуждает нападение на посольство США в Багдаде, говорится в заявлении, распространенном ведомством в среду.
"Мы осуждаем нападения на посольство США в Багдаде. Безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств и их персонала относятся к ядру международного порядка, который распространяется на все государства", - говорится в заявлении.
"Мы ожидаем от иракского правительства, что оно возьмет на себя ответственность за безопасность посольств и консульств", - подчеркнули в МИД ФРГ.
В ведомстве отметили, что события в Багдаде "вызывают озабоченность в связи с ситуацией в регионе", и призвали к сохранению стабильности и безопасности в Ираке.
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США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.
Во вторник протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам США, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта. По данным Fox News, в ближайшие дни подкрепление может составить до 4 тысяч военнослужащих.
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