Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, сообщает "Столото".
Эта сумма стала рекордной за всю историю проведения государственных лотерей в России. При этом победитель, чье имя пока не известно, потратил на счастливый билет 100 рублей.
Чтобы получить выигрыш, ему необходимо приехать в столичный лотерейный центр. В "Столото" надеются, что вскоре победитель объявится и расскажет, как планирует распорядиться деньгами.
Всего в праздничном тираже участвовали более 53,6 миллиона билетов.
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