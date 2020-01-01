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По факту нападения на пост ДПС в Ингушетии возбудили уголовное дело
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РИА Новости

По факту нападения на пост ДПС в Ингушетии возбудили уголовное дело

17:08 01.01.2020
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© Фото : The Magas TimesНа месте нападения на пост ДПС в Магасе
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
© Фото : The Magas Times
НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на пост ДПС в Магасе, в результате которого погиб сотрудник полиции, сообщает региональное СУСК.
"По данным следствия, 31 декабря 2019 года двое мужчин совершили нападение на полицейских, находившихся на стационарном посту ДПС МВД по Республике Ингушетия, в результате которого погиб один из сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточняет ведомство.
Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения. Личности нападавших установлены, это жители республики, 18 и 22 лет. Старший из них получил ранения и находится в больнице. После нападения в больницу были доставлены трое сотрудников полиции. Их состояние оценивается, как средней тяжести, но опасности для жизни нет. Раненый участник нападения находится в тяжелом состоянии.
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