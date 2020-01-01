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В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина
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РИА Новости

В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина

16:56 01.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Ранее неоднократно судимый 38-летний житель Саратовской области задержан по подозрению в том, что в новогоднюю ночь ножом смертельно ранил покупателя магазина в городе Аркадаке, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, в среду после полуночи 30-летний житель Аркадака купил в круглосуточном магазине минералку и стал беседовать с продавцом, когда подошел 38-летний подозреваемый, стал проявлять агрессию к покупателю и ранил его ножом, после чего скрылся. Следователи выяснили, что продавец вызвала "скорую", но по пути в больницу пострадавший скончался от потери крови.
"Следователями СК 38-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенные судимости.
Фигурант дела подозревается по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Следственный комитет РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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