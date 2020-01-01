В Саратовской области рецидивист зарезал покупателя магазина

По данным следствия, в среду после полуночи 30-летний житель Аркадака купил в круглосуточном магазине минералку и стал беседовать с продавцом, когда подошел 38-летний подозреваемый, стал проявлять агрессию к покупателю и ранил его ножом, после чего скрылся. Следователи выяснили, что продавец вызвала "скорую", но по пути в больницу пострадавший скончался от потери крови.