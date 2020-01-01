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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

16:36 01.01.2020 (обновлено: 19:48 01.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 21.00 четверга из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Днем в четверг в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки и гололедица. По данным Гидрометцентра, воздух в Москве прогреется до плюс 3 градусов, в области температура может опуститься до минус 2. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.
В связи с этим ЦОДД призывает столичных автомобилистов к осторожности. "Надеемся, что первое января вы проводите дома, с близкими и оливье. Но если все-таки пришлось сесть за руль, будьте предельно аккуратными", - говорится в сообщении центра в Twitter.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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