В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Днем в четверг в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки и гололедица. По данным Гидрометцентра, воздух в Москве прогреется до плюс 3 градусов, в области температура может опуститься до минус 2. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.