Отделение оператора ГТС Украины завершилось, заявили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил в среду, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".

"Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС", - написал Коболев в Facebook.

Он отметил, что Украина "выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником". Таким образом "Нафтогаз" перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, "но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине", написал Коболев.