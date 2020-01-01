Осужденных разрешили трудоустраивать за пределами колоний-поселений

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Осужденных в России можно трудоустраивать за пределами исправительных центров и колоний-поселений на специально созданных для них участках, соответствующий закон, подписанный президентом РФ в июле 2019 года, вступил в силу с 1 января.

Раньше колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных были привязаны к месту своей дислокации. Приговоренные к принудительным работам заключенные также должны были находиться в пределах исправительного центра. Законодательная новелла призвана с минимальными затратами федерального бюджета расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в различных отраслях экономики.

Участки колоний-поселений и исправительных центров теперь могут создаваться на территории предприятий, которые трудоустраивают осужденных, но только пределах территорий, где находятся сами исправительные учреждения.