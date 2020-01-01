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Осужденных разрешили трудоустраивать за пределами колоний-поселений
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РИА Новости

Осужденных разрешили трудоустраивать за пределами колоний-поселений

16:07 01.01.2020
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© РИА Новости / Александр ТемновШвейный цех, где работают заключенные
Швейный цех, где работают заключенные
© РИА Новости / Александр Темнов
Швейный цех, где работают заключенные. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Осужденных в России можно трудоустраивать за пределами исправительных центров и колоний-поселений на специально созданных для них участках, соответствующий закон, подписанный президентом РФ в июле 2019 года, вступил в силу с 1 января.
Раньше колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных были привязаны к месту своей дислокации. Приговоренные к принудительным работам заключенные также должны были находиться в пределах исправительного центра. Законодательная новелла призвана с минимальными затратами федерального бюджета расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в различных отраслях экономики.
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
19 января 2016, 16:05
Комитет ГД поддержал проект, регламентирующий работу ОНК в тюрьмахСогласно проекту закона, расширяется перечень мест принудительного содержания, которые вправе посещать члены ОНК для содействия содержащимся там лицам.
Участки колоний-поселений и исправительных центров теперь могут создаваться на территории предприятий, которые трудоустраивают осужденных, но только пределах территорий, где находятся сами исправительные учреждения.
Предполагается, что организации, в которых будут работать осужденные, должны предоставлять им общежития и имущество, необходимые для соблюдения установленного порядка и условий отбывания лишения свободы, а также оказывать содействие администрации учреждений в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.
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