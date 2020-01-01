Очевидцы опубликовали видео горящей во Владивостоке фигуры мыши

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Сожжение разбитого новогоднего символа - большой мыши на главной площади Владивостока попало на видео, запись с камеры очевидца опубликована в социальных сетях.
Ранее в мэрии сообщили РИА Новости, что вандалы сожгли в новогоднюю ночь символ 2020 года - разбитую фигуру мыши за 677 тысяч рублей на главной площади Владивостока. В конце декабря один из местных жителей разбил фигуру во время дрифта, его обязали возместить ущерб. На площади поставили новую мышь, а старую оставили лежать, накрыв тентом.
На кадрах видно, как вандалы подожгли укрытую синим тентом фигуру. Ее остатки года продолжают лежать на площади.