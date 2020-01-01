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Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
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РИА Новости
Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Горожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками. Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.
2020-01-01T16:01+0300
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PT1M36S

Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру

16:01 01.01.2020
302
Горожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками. Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.
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