2020-01-01T16:01+0300
2020-01-01T16:00+0300
https://ria.ru/20200101/1563064394.html
Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
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РИА Новости
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РИА Новости
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Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Горожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками.
Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.
2020-01-01T16:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68151546&type=mp4
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Ровно в полночь: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Горожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками.
Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.