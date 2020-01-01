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Врач рассказал, чем опасны бессонные ночи
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РИА Новости

Врач рассказал, чем опасны бессонные ночи

15:59 01.01.2020 (обновлено: 17:30 01.01.2020)
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© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница
© Depositphotos / logoff
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Врач-ангионевролог, руководитель программы "СТОП-инсульт" Евгений Широков рассказал, чем опасны бессонные ночи.
По его словам, для людей пожилого возраста или тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказ от сна может обернуться сорванными суточными ритмами и повышенным риском для сосудов.
"Количество сосудистых событий — инсульты, инфаркты, приступы стенокардии, гипертонические кризы — в первые посленовогодние дни существенно увеличивается", — отметил врач в комментарии РБК.
Широков также указал на то, что особенно опасной может быть бессонная ночь в сочетании с употреблением алкоголя, поскольку в этом случае человеку приходится отказываться от приема важных лекарств.
Бессонница
12:00Акценты
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Евгений ШироковОбщество
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