Врач рассказал, чем опасны бессонные ночи

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Врач-ангионевролог, руководитель программы "СТОП-инсульт" Евгений Широков рассказал, чем опасны бессонные ночи.
По его словам, для людей пожилого возраста или тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказ от сна может обернуться сорванными суточными ритмами и повышенным риском для сосудов.
"Количество сосудистых событий — инсульты, инфаркты, приступы стенокардии, гипертонические кризы — в первые посленовогодние дни существенно увеличивается", — отметил врач в комментарии РБК.
Широков также указал на то, что особенно опасной может быть бессонная ночь в сочетании с употреблением алкоголя, поскольку в этом случае человеку приходится отказываться от приема важных лекарств.
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