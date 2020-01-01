Врач рассказал, чем опасны бессонные ночи

Как спать, чтобы не было мучительно трудно просыпаться? Советы врача Начались длинные выходные – прекрасное время, чтобы наесться и выспаться. Но как потом встроиться обратно в рабочий ритм? Кое-что для этого вы можете сделать уже сейчас. Сомнолог Роман Бузунов рассказал в эфире радио Sputnik, как спать и высыпаться.