Судебные приставы перешли на онлайн-общение с должниками

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью СМС или портала госуслуг, вступает в силу 1 января 2020 года.

Документ предоставляет судебным приставам больше возможностей для общения с должниками. Так, постановление судебного пристава-исполнителя, вынесенное в форме электронного документа и подписанное усиленной электронной подписью, может быть направлено участникам исполнительного производства через личный кабинет на едином портале государственных услуг.