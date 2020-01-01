Судебные приставы перешли на онлайн-общение с должниками

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью СМС или портала госуслуг, вступает в силу 1 января 2020 года.
Документ предоставляет судебным приставам больше возможностей для общения с должниками. Так, постановление судебного пристава-исполнителя, вынесенное в форме электронного документа и подписанное усиленной электронной подписью, может быть направлено участникам исполнительного производства через личный кабинет на едином портале государственных услуг.
Кроме того, извещать стороны об исполнительном производстве, исполнительных действиях, применении мер принудительного исполнения и иных действиях с их согласия можно по СМС. Содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
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