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Судебные приставы перешли на онлайн-общение с должниками
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РИА Новости

Судебные приставы перешли на онлайн-общение с должниками

15:54 01.01.2020 (обновлено: 19:16 01.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкСудебные приставы
Судебные приставы
© РИА Новости / Андрей Варенков
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью СМС или портала госуслуг, вступает в силу 1 января 2020 года.
Документ предоставляет судебным приставам больше возможностей для общения с должниками. Так, постановление судебного пристава-исполнителя, вынесенное в форме электронного документа и подписанное усиленной электронной подписью, может быть направлено участникам исполнительного производства через личный кабинет на едином портале государственных услуг.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
15:34
Служба в ФССП из гражданской стала государственной
Кроме того, извещать стороны об исполнительном производстве, исполнительных действиях, применении мер принудительного исполнения и иных действиях с их согласия можно по СМС. Содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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