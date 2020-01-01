Опубликовано видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде

Командование "Аль-Хашд аш-Шааби" призвало своих сторонников покинуть район посольства США из уважения к призывам правительства Ирака. По данным телеканала, министр внутренних дел Ясин Аль-Ясири посетил место митинга, чтобы удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.

В США, в свою очередь, заявили, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками "Каттаиб Хезболлах" по иракским базам". Как утверждают в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке.