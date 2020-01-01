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Опубликовано видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде
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РИА Новости

Опубликовано видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде

15:50 01.01.2020 (обновлено: 18:19 01.01.2020)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© AP Photo / Khalid Mohammed
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иранское агентство YJC опубликовало видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что американские военные применили против демонстрантов слезоточивый газ; есть пострадавшие.
Командование "Аль-Хашд аш-Шааби" призвало своих сторонников покинуть район посольства США из уважения к призывам правительства Ирака. По данным телеканала Alsumaria, министр внутренних дел Ясин Аль-Ясири посетил место митинга, чтобы удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.
Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.
В США, в свою очередь, заявили, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками "Каттаиб Хезболлах" по иракским базам". Как утверждают в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке.
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Аль-МаядинБагдад (город)ИракСШАВ мире
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