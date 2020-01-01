Опубликовано видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иранское агентство YJC опубликовало видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде.
شلیک گاز اشکآور و نارنجک دودزا از سوی گارد حفاظت سفارت آمریکا در بغداد به سمت معترضان عراقی pic.twitter.com/fWwZs03vFC— باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) 1 января 2020 г.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что американские военные применили против демонстрантов слезоточивый газ; есть пострадавшие.
Командование "Аль-Хашд аш-Шааби" призвало своих сторонников покинуть район посольства США из уважения к призывам правительства Ирака. По данным телеканала Alsumaria, министр внутренних дел Ясин Аль-Ясири посетил место митинга, чтобы удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.
Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.
В США, в свою очередь, заявили, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками "Каттаиб Хезболлах" по иракским базам". Как утверждают в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке.