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Новый год—2020
2020-01-01T15:46+0300
https://ria.ru/20200101/1563064217.html
Новый год в поездах в России встретили более 75 тысяч пассажиров
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/20/1562822046_0:185:3072:1913_1036x0_80_0_0_2a895d65ced6ac378678c6613b08d7e1.jpg
РИА Новости

Новый год в поездах в России встретили более 75 тысяч пассажиров

15:46 01.01.2020
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© Георгий ЗимаревНовогодняя елка в здании вокзала
Новогодняя елка в здании вокзала
© Георгий Зимарев
Новогодняя елка в здании вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год в поездах дальнего следования в России встретили более 75,5 тысяч пассажиров, а всего в последний день 2019 года поездами воспользовались 207 тысяч человек, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
В декабре в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что 2020 год в поездах дальнего следования, как ожидается, встретят более 70 тысяч пассажиров, а накануне Нового года, 31 декабря, в путешествие на поездах дальнего следования отправятся порядка 200 тысяч человек.
"Тридцать первого декабря 2019 года в путешествие поездом отправились свыше 207 тысяч человек. Это на 10% выше, чем в канун прошлого года. Более 75,5 тысяч пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении компании.
Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а дети до 10 лет получили в подарок сладкие угощения.
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ФПК напоминает, что для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено почти 1500 дополнительных рейсов поездов. Это на 9% превышает количество дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники в прошлом году.
"По прогнозам, до 12 января включительно поездами дальнего следования компании планируется перевезти более 5 миллионов пассажиров", - говорится в сообщении.
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Новый год—2020РоссияОбщество
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