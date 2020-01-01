Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей

Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Следователи, занимавшиеся делом бойцов Следователи, занимавшиеся делом бойцов "Беркута" , угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать коллег из этого спецподразделения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В рамках обмена Киев передал республикам Донбасса пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

"Изначально нас содержали в одиночных камерах в изоляторе СБУ, куда приходили следователи и, угрожая нам сроком до пожизненного, пытались принудить нас оклеветать своих товарищей и себя тем самым. Дать ложные показания по этому делу. От чего мы, соответственно, отказались, вытерпев эти моменты, тяготы и лишения", — пояснил Тамтура.

Бывший боец "Беркута" заявил, что следователи также спекулировали темой семьи и любимых людей, давя на то, что при пожизненных сроках пленные никогда их не увидят.

"Следователь приходил без адвоката, что является существенным нарушением, и давал сам подсказки, что нужно сказать, чтобы на следующем судебном заседании получить домашний арест, чтобы они могли притянуть к ответственности других ребят. На такие действия склоняли. Они подводили к тому, чтобы мы оклеветали своих коллег и товарищей, тем самым облегчили себе условия пребывания", — рассказал Тамтура.