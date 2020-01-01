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Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей
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РИА Новости

Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей

15:42 01.01.2020 (обновлено: 16:06 01.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Следователи, занимавшиеся делом бойцов "Беркута", угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать коллег из этого спецподразделения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В рамках обмена Киев передал республикам Донбасса пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
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"Изначально нас содержали в одиночных камерах в изоляторе СБУ, куда приходили следователи и, угрожая нам сроком до пожизненного, пытались принудить нас оклеветать своих товарищей и себя тем самым. Дать ложные показания по этому делу. От чего мы, соответственно, отказались, вытерпев эти моменты, тяготы и лишения", — пояснил Тамтура.
Бывший боец "Беркута" заявил, что следователи также спекулировали темой семьи и любимых людей, давя на то, что при пожизненных сроках пленные никогда их не увидят.
"Следователь приходил без адвоката, что является существенным нарушением, и давал сам подсказки, что нужно сказать, чтобы на следующем судебном заседании получить домашний арест, чтобы они могли притянуть к ответственности других ребят. На такие действия склоняли. Они подводили к тому, чтобы мы оклеветали своих коллег и товарищей, тем самым облегчили себе условия пребывания", — рассказал Тамтура.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича — и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Беркут (спецназ Украины)Служба безопасности УкраиныВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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