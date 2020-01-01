В Ингушетии похоронили полицейского, погибшего на посту ДПС в Магасе

НАЛЬЧИК, 1 янв – РИА Новости. Похороны сотрудника полиции, погибшего в результате нападения на пост ДПС в Магасе, прошли в среду в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее региональное МВД сообщило, что во вторник около 17.30 неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.
"Похороны инспектора ГИБДД отдела МВД России по городу Магас старшего лейтенанта полиции Зелимхана Кокорхоева прошли в среду в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе республики", - сказал собеседник агентства.
Кокорхоеву было 34 года, у него остались жена и четверо детей.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения. Личности нападавших установлены, это жители республики, 18 и 22 лет. Старший из них получил ранения и находится в больнице. После нападения в больницу были доставлены трое сотрудников полиции. Их состояние оценивается как средней тяжести, но опасности для жизни нет. Раненый участник нападения находится в тяжелом состоянии.