В Ингушетии похоронили полицейского, погибшего на посту ДПС в Магасе

Источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь. Сообщалось, что, по предварительным данным, в результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения. Личности нападавших установлены, это жители республики, 18 и 22 лет. Старший из них получил ранения и находится в больнице. После нападения в больницу были доставлены трое сотрудников полиции. Их состояние оценивается как средней тяжести, но опасности для жизни нет. Раненый участник нападения находится в тяжелом состоянии.