Служба в ФССП из гражданской стала государственной

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 1 января получили статус государственных служащих. Закон, согласно которому работа в службе приставов теперь относится не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной, президент РФ Владимир Путин подписал 1 октября.
Новый статус сотрудников органа принудительного исполнения нужен был, чтобы повысить профессиональные требования к приставам и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства.
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Новый закон вводит для госслужащих в ФССП запрет на двойное гражданство и строгие требования антикоррупционного законодательства. К сотрудникам органов принудительного исполнения будут предъявлять особые требования к состоянию здоровья (обязательное прохождение военно-врачебной экспертизы), уровню образования, соблюдению ограничений и запретов, связанных со службой в органах принудительного исполнения РФ, а также требования к служебному поведению сотрудников.
Закон о новом статусе судебных приставов, как ожидается, распространится на 61,8 тысячи сотрудников из почти 74 тысяч. К сотрудникам органов принудительного исполнения не будут отнесены сотрудники, выполняющие функции по правовому обеспечению, финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрению обращений, ведению государственного реестра и контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, информационной безопасности, осуществлению внутреннего финансового аудита, взаимодействию со средствами массовой информации и защите гостайны.