Служба в ФССП из гражданской стала государственной

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 1 января получили статус государственных служащих. Закон, согласно которому работа в службе приставов теперь относится не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной, президент РФ Владимир Путин подписал 1 октября.

Новый статус сотрудников органа принудительного исполнения нужен был, чтобы повысить профессиональные требования к приставам и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства.

Новый закон вводит для госслужащих в ФССП запрет на двойное гражданство и строгие требования антикоррупционного законодательства. К сотрудникам органов принудительного исполнения будут предъявлять особые требования к состоянию здоровья (обязательное прохождение военно-врачебной экспертизы), уровню образования, соблюдению ограничений и запретов, связанных со службой в органах принудительного исполнения РФ, а также требования к служебному поведению сотрудников.