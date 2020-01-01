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В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
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РИА Новости

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

15:31 01.01.2020 (обновлено: 17:20 01.01.2020)
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© REUTERS / Antara Foto/SaptonoСпасатели эвакуируют местных жителей во время наводнения после сильного дождя недалеко от Джакарты, Индонезия. 1 января 2020
Спасатели эвакуируют местных жителей во время наводнения после сильного дождя недалеко от Джакарты, Индонезия. 1 января 2020
© REUTERS / Antara Foto/Saptono
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Крупные наводнения, обрушившиеся на столицу Индонезии Джакарту и прилегающие к ней районы, привели к гибели девяти человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление экстренных служб.
Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово заявил, что по крайней мере в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.
Государственная компания электроснабжения PLN временно отключила электричество в 724 пострадавших от наводнения районах в столичной зоне для предотвращения происшествий.
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты. Всего в агломерации живут около 30 миллионов человек.
Стихия нарушила работу общественного транспорта, были закрыты некоторые железнодорожные пути. Также в аэропорту имени Халима Перданакусумы, который обслуживает коммерческие и военные самолеты, были отменены рейсы. Многие из них перевели в главную воздушную гавань столицы — международный аэропорт Сукарно Хатта.
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ДжакартаИндонезияПроисшествияВ мире
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