В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Спасатели эвакуируют местных жителей во время наводнения после сильного дождя недалеко от Джакарты, Индонезия. 1 января 2020

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Крупные наводнения, обрушившиеся на столицу Крупные наводнения, обрушившиеся на столицу Индонезии Джакарту и прилегающие к ней районы, привели к гибели девяти человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление экстренных служб.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово заявил, что по крайней мере в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.

Государственная компания электроснабжения PLN временно отключила электричество в 724 пострадавших от наводнения районах в столичной зоне для предотвращения происшествий.

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты. Всего в агломерации живут около 30 миллионов человек.