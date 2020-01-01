Экс-премьер Гвинеи-Бисау победил на президентских выборах

Голосование в первом туре состоялось 24 ноября. По его итогам, Домингуш Симоэш Перейра получил 40,13% голосов. Его поддерживала правящая Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК). Эмбало набрал 27,65% голосов при поддержке партии Alternância Democrática (Madem-G15), основанной бывшими членами ПАИГК. Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш участвовал в выборах как независимый кандидат и занял только четвертое место с 12,41% голосов.