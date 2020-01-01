Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. АЭС в России по итогам 2019 года установили новый рекорд по выработке электроэнергии, выдав в совокупности почти 209 миллиардов киловатт-часов, сообщила в среду пресс-служба оператора всех атомных электростанций в стране, концерна "Росэнергоатом".
Суммарный показатель по итогам минувшего года превысил 208,784 миллиарда киловатт-часов, отмечается в сообщении. В 2018 году АЭС в России выдали в общей сложности 204,275 миллиарда киловатт-часов. Баланс ФАС за 2019 год выполнен на 103% при плановом показателе 202,7 миллиарда киловатт-часов, добавил "Росэнергоатом".
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Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Ростовская (свыше 33,8 миллиарда киловатт-часов), Калининская (более 31 миллиарда киловатт-часов) и Балаковская АЭС (порядка 30 миллиардов киловатт-часов).
В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%.
В общей сложности на десяти АЭС в России в эксплуатации находятся 36 промышленных энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 гигаватта. Девятнадцатого декабря первый ток в энергосистему Чукотки дала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".