Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу

Во вторник вечером женщина не на шутку рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.

Понтифик по обычаю пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и бесцеремонно потянула ее к себе. В этот момент на обычно приветливом лице понтифика отразилась раздражение, и он даже отшлепал не в меру активную верующую по руке. Видеозапись инцидента, которую можно увидеть на ватиканском YouTube-канале Vatican Media, широко разошлась в соцсетях.