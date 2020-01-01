Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-01T15:55+0300
https://ria.ru/20200101/1563063483.html
Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156306/38/1563063888_0:150:2212:1394_1036x0_80_0_0_cae554af3d3c82ece611eeb39c5e5516.jpg
РИА Новости

Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу

15:05 01.01.2020 (обновлено: 15:55 01.01.2020)
4516
© REUTERS / Vatican MediaПапа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
© REUTERS / Vatican Media
ВАТИКАН, 1 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в среду извинился за свое поведение накануне, когда он потерял терпение и отшлепал по руке одну не в меру активную паломницу.
"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
Во вторник вечером женщина не на шутку рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.
Понтифик по обычаю пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и бесцеремонно потянула ее к себе. В этот момент на обычно приветливом лице понтифика отразилась раздражение, и он даже отшлепал не в меру активную верующую по руке. Видеозапись инцидента, которую можно увидеть на ватиканском YouTube-канале Vatican Media, широко разошлась в соцсетях.
132663216
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеВатиканрелигияВ мире
Рекомендуем
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Российская модель Наталья Водянова со своим спутником, французским бизнесменом Антуаном Арно
Водянова рассказала о скором замужестве
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Экс-президент Украины Петр Порошенко
"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Массовая драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Объект газотранспортной системы Украины
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Ростовские ученые выявили два новых для региона вида мышей
10:19Первая ночь работы оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме
10:16Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России
10:12В драке в мексиканской тюрьме, погибли 16 человек
10:10В Амурской области пропал двухлетний ребенок
10:07Генконсул Индии во Владивостоке о любимых русских писателях
10:06В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов на КПП
10:06Индия изучит сотрудничество с технопарком "Русский" во Владивостоке
09:57СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
09:57В ЛНР ветер оставил без электричества более тысячи квартир и домов
09:53Вылетевший из нового аэропорта Пекина самолет вернулся обратно
09:40В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек
09:32Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
09:17Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
09:09В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
09:01В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
08:45Болгария начала получать газ из "Турецкого потока"
08:36На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3
08:22Барнаул и Ульяновск с 1 января перейдут на "альткотельную"
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Лента новостейМолния