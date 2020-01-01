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Двух пострадавших в Магасе полицейских перевезли в госпиталь
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РИА Новости

Двух пострадавших в Магасе полицейских перевезли в госпиталь

15:03 01.01.2020 (обновлено: 19:46 01.01.2020)
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© Фото : The Magas TimesНа месте нападения на пост ДПС в Магасе
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
© Фото : The Magas Times
На месте нападения на пост ДПС в Магасе
НАЛЬЧИК, 1 янв - РИА Новости. Двух сотрудников полиции, которые пострадали во время нападения на пост ДПС вечером во вторник в Магасе, перевезли на лечение в госпиталь Махачкалы, сообщает МВД по Ингушетии.
Во вторник около 17.30 неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб.
"Сотрудник ДПС отделения МВД России по городу Магас и оперуполномоченный УНК МВД по Республике Ингушетия, которые были ранены во время нападения на пост ДПС, расположенный при въезде в столицу республики, направлены в ведомственный госпиталь Махачкалы, где продолжат лечение", - говорится в сообщении.
По данным заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Александра Жуляева, нападение совершили Микаил Мизиев 2001 года рождения, который был ликвидирован на месте, и Ахмед Имагожев 1996 года рождения, получивший ранения.
На месте нападения на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
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Источник: полиция установила личности нападавших на пост ДПС в Магасе
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