Двух пострадавших в Магасе полицейских перевезли в госпиталь

НАЛЬЧИК, 1 янв - РИА Новости. Двух сотрудников полиции, которые пострадали во время нападения на пост ДПС вечером во вторник в Магасе, перевезли на лечение в госпиталь Махачкалы, сообщает МВД по Ингушетии.
Во вторник около 17.30 неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы. Один из сотрудников правоохранительных органов погиб.
"Сотрудник ДПС отделения МВД России по городу Магас и оперуполномоченный УНК МВД по Республике Ингушетия, которые были ранены во время нападения на пост ДПС, расположенный при въезде в столицу республики, направлены в ведомственный госпиталь Махачкалы, где продолжат лечение", - говорится в сообщении.
По данным заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Александра Жуляева, нападение совершили Микаил Мизиев 2001 года рождения, который был ликвидирован на месте, и Ахмед Имагожев 1996 года рождения, получивший ранения.