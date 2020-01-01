Двух пострадавших в Магасе полицейских перевезли в госпиталь

"Сотрудник ДПС отделения МВД России по городу Магас и оперуполномоченный УНК МВД по Республике Ингушетия, которые были ранены во время нападения на пост ДПС, расположенный при въезде в столицу республики, направлены в ведомственный госпиталь Махачкалы, где продолжат лечение", - говорится в сообщении.