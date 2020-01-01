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Шиитские ополченцы призвали людей отступить от посольства США в Ираке
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РИА Новости

Шиитские ополченцы призвали людей отступить от посольства США в Ираке

14:58 01.01.2020 (обновлено: 14:59 01.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniАкция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Командование иракского шиитского ополчения призвало демонстрантов, вышедших на акции протеста у посольства США в Багдаде после авиаударов, покинуть территорию дипмиссии.
Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился.
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"Аль-Хашд Аш-Шааби" призывает своих сторонников, находящихся у посольства США, отступить из уважения к просьбе иракского правительства", - говорится в заявлении.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Вчера, 16:35
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
1004013
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Аль-Хашд аш-ШаабиБархам СалехБагдад (город)ИракСШАВ мире
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