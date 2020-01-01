Шиитские ополченцы призвали людей отступить от посольства США в Ираке

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился.

США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.