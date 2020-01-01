Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались с местными жителями на новогоднем мероприятии в Волжском Волгоградской области.
На видео, опубликованном в одном из городских сообществ в соцсети "ВКонтакте", заметно, что конфликт спровоцировали молодые люди, прорвавшиеся к площадке около сцены.
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Остановили конфликт сотрудники полиции. После этого праздник продолжился.
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