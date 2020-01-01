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В Охотском районе Хабаровского края объявили режим ЧС из-за затопления
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РИА Новости

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим ЧС из-за затопления

14:53 01.01.2020 (обновлено: 14:55 01.01.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяВ прибрежных населенных пунктах Охотского района Хабаровского края объявлена ЧС из-за образрования мощного циклона
В прибрежных населенных пунктах Охотского района Хабаровского края объявлена ЧС из-за образрования мощного циклона
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 1 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Охотском районе Хабаровского края, где нагонная волна с моря затопила 15 жилых домов в посёлке Морской, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе. Спасатели устраняют последствия ЧП, организован пункт временного размещения для 300 человек.

"В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был введён режим "чрезвычайной ситуации" для ликвидации последствий подтопления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Жители подтопленных домов отказались от размещения в ПВР и ушли к родственникам. Проводится расчистка дороги между поселками Охотск и Морской.
Как поясняет МЧС, нагонная волна образуется в результате наложения прилива и сильных порывов ветра. В настоящее в Охотском районе бушует циклон. Ещё одну нагонную волну ожидают в ночь на четверг, но она будет слабее предыдущей.
"По предварительным оценкам, ухудшения обстановки не прогнозируется. На 2 января запланировано обследование подтопленных территорий группами от администрации района", - говорится в сообщении.
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9 декабря 2019, 12:47
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МЧС РФОхотский районРоссияХабаровский крайПроисшествия
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