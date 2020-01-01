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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-01T14:41+0300
https://ria.ru/20200101/1563063064.html
Новогодний маршрут появился на портале "Узнай Москву"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156289/31/1562893100_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a2dd0936b2e56293d8b4cb5a2a1c089b.jpg
РИА Новости

Новогодний маршрут появился на портале "Узнай Москву"

14:41 01.01.2020
3024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Маршрут от Манежной площади до сада "Эрмитаж", посвященный новогодним традициям, подготовили для москвичей и гостей столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Мы выбрали несколько интересных объектов культурного наследия, каждый из которых так или иначе связан с Новым годом, а затем связали их в один маршрут на портале "Узнай Москву", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.
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Так, любители пеших прогулок пройдут по центральным улицам Москвы через Большой театр, ЦУМ, Дом союзов, Сандуновские бани и ресторан "Эрмитаж", где в конце XIX века был впервые приготовлен салат оливье.
Как уточняется, подробный маршрут опубликован на портале "Узнай Москву".
Прохожие на Тверском бульваре в Москве
Вчера, 07:49Новый год—2020
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Новый год—2020Большой театрМоскваОбщество
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