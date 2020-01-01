Новогодний маршрут появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Маршрут от Манежной площади до сада "Эрмитаж", посвященный новогодним традициям, подготовили для москвичей и гостей столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Мы выбрали несколько интересных объектов культурного наследия, каждый из которых так или иначе связан с Новым годом, а затем связали их в один маршрут на портале "Узнай Москву", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.
Так, любители пеших прогулок пройдут по центральным улицам Москвы через Большой театр, ЦУМ, Дом союзов, Сандуновские бани и ресторан "Эрмитаж", где в конце XIX века был впервые приготовлен салат оливье.
Как уточняется, подробный маршрут опубликован на портале "Узнай Москву".