Новогодний маршрут появился на портале "Узнай Москву"

"Мы выбрали несколько интересных объектов культурного наследия, каждый из которых так или иначе связан с Новым годом, а затем связали их в один маршрут на портале "Узнай Москву", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.