Эксперт: Дедов Морозов приглашают даже ко взрослым и животным

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дедов Морозов под Новый год приглашают не только к детям, но и ко взрослым, а также иногда просят поздравить четвероногих любимцев, сообщила РИА Новости руководитель проекта по организации новогодних выездов Мария Аксиянова.
"Взрослым, я вам больше скажу, заказывают - не только детям. Кто-то кому-то предложение делает или девушка говорит: "У меня парень верит до сих пор в Деда Мороза", - 30 лет мужчине. Кто-то совмещает декабрьские дни рождения и празднование Нового года… Однажды наши Дед Мороз со Снегурочкой пришла поздравлять детей, а родители говорят: "У нас помимо детей есть собака и кошка, и их поздравьте". Наши артисты сначала удивились, потом Дед Мороз пошел поздравлять собаку, а Снегурочка кошку – хозяева им прямо подарки подготовили", - рассказала Аксиянова.
Она уточнила, что все Деды Морозы и Снегурочки проходят строгий отбор перед тем, как поступить на работу. В основном это студенты театральных училищ и профессиональные актеры, которые могут воссоздать правдоподобный колоритный образ, умеют быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях: утешить ребенка, если тот вдруг заплачет, заинтересовать заскучавших зрителей на корпоративе, моментально меняя сценарий по ходу действия. Дополнительным плюсом будет наличие собственной машины.
"Основные критерии – внешность, адекватность и рост. Многие мамы просят невысокого Деда Мороза, чтобы ребенок не испугался, поэтому Дедов Морозов по 170 сантиметров тоже берем – у нас есть артисты самого разного роста", - отметила руководитель проекта.
Аксиянова рассказала, что артистов приглашают на собеседование только при наличии пары – в их компании это обязательное условие.
"Первый вопрос, который мы задаем – вы давно знаете друг друга? Если люди давно друг друга знают, то они и понимают друг друга с полуслова, смогут быстро сориентироваться в случае неожиданных изменений в сценарии", - подчеркнула Аксиянова.
В самую горячую пору, 31 декабря, пара Дед Мороз и Снегурочка делает пять-семь заказов за день и зарабатывает около 15-20 тысяч рублей. В другие дни у пары может быть по одному или два заказа. Те, кто хочет сделать свой праздник по-настоящему роскошным, заказывают фейерверки, огненные шоу или Деда Мороза на санях, запряженных тройкой лошадей или оленем. Правда, в этом году с санями и оленями тяжело – "снега-то нет", поделилась Аксиянова.
"У нас любимая история: Дед Мороз 31 декабря на маршруте. Он звонит клиенту и говорит: "Я приехал, не могу найти ваш дом - Ленинский 53?". Клиент ему рекомендует поворачивать около гаражей. Дед Мороз: "Какие гаражи, тут стройка". Дед Мороз смотрит, у него с телефона деньги все снимают и снимают, не может понять, почему так много. В конце концов, выяснятся, что клиент находится в Питере, а Дед Мороз в Москве. Вот такая непридуманная "Ирония судьбы", - заключила руководитель проекта.
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