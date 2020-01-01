Эксперты рассказали, какие подарки россияне дарили на Новый год

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне на Новый год дарили своим близким парфюмерию, косметику, гаджеты и бытовую технику, сообщили РИА Новости в микрофинансовой компании MoneyMan. При этом самыми оригинальными подарками стали сертификаты на учебный полет на истребителе, красивые автомобильные номера и самогонный аппарат, рассказали эксперты финансового маркетплейса "Юником 24".

"Большинство респондентов подарило что-то из парфюмерии и косметики. Такой вариант выбрали 21%. На втором месте по популярности оказались современные гаджеты и бытовая техника – их выбрали около 18% респондентов. Около 15% купили подарочные сертификаты для своих родных и близких", - говорится в исследовании MoneyMan.

Около 13%, по данным компании, в качестве подарка выбрали игрушки, свечи и новогодние украшения. Почти 10% пользователей порадовали своих близких подарками для занятий различными видами спорта. Около 9% пользователей остановили свой выбор на книгах. Из всех респондентов 7% подарили предметы одежды - от аксессуаров до теплых и уютных вещей. А около 3% респондентов в качестве подарка своим родным и близким выбрали туристическую поездку, остальные 4% - другие подарки.

Похожие данные озвучили и в "Юником 24". Так, 35% заемщиков микрофинансовых организаций подарили косметику или парфюм, 25% - гаджеты (планшет, смартфон), 20% - мелкую бытовую технику, 10% сделали свой выбор в пользу одежды, 8% - ювелирные изделия, остальные 5% - другие подарки.

Наиболее оригинальными подарками в этом году стали сертификаты на учебный полет на истребителе, "красивые" автомобильные номера, самогонный аппарат, абонемент на посещение игр футбольной команды, экзотические продукты питания и собаки карликовых пород, отмечают эксперты.