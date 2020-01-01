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Новый год—2020
2020-01-01T14:33+0300
https://ria.ru/20200101/1563062942.html
Эксперты рассказали, какие подарки россияне дарили на Новый год
https://cdn23.img.ria.ru/images/155792/41/1557924142_0:6:2730:1542_1036x0_80_0_0_bbc11d8dcdc644b30940e428be60b458.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, какие подарки россияне дарили на Новый год

14:33 01.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИгрушки в магазине
Игрушки в магазине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Игрушки в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне на Новый год дарили своим близким парфюмерию, косметику, гаджеты и бытовую технику, сообщили РИА Новости в микрофинансовой компании MoneyMan. При этом самыми оригинальными подарками стали сертификаты на учебный полет на истребителе, красивые автомобильные номера и самогонный аппарат, рассказали эксперты финансового маркетплейса "Юником 24".
"Большинство респондентов подарило что-то из парфюмерии и косметики. Такой вариант выбрали 21%. На втором месте по популярности оказались современные гаджеты и бытовая техника – их выбрали около 18% респондентов. Около 15% купили подарочные сертификаты для своих родных и близких", - говорится в исследовании MoneyMan.
Около 13%, по данным компании, в качестве подарка выбрали игрушки, свечи и новогодние украшения. Почти 10% пользователей порадовали своих близких подарками для занятий различными видами спорта. Около 9% пользователей остановили свой выбор на книгах. Из всех респондентов 7% подарили предметы одежды - от аксессуаров до теплых и уютных вещей. А около 3% респондентов в качестве подарка своим родным и близким выбрали туристическую поездку, остальные 4% - другие подарки.
Похожие данные озвучили и в "Юником 24". Так, 35% заемщиков микрофинансовых организаций подарили косметику или парфюм, 25% - гаджеты (планшет, смартфон), 20% - мелкую бытовую технику, 10% сделали свой выбор в пользу одежды, 8% - ювелирные изделия, остальные 5% - другие подарки.
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Наиболее оригинальными подарками в этом году стали сертификаты на учебный полет на истребителе, "красивые" автомобильные номера, самогонный аппарат, абонемент на посещение игр футбольной команды, экзотические продукты питания и собаки карликовых пород, отмечают эксперты.
"Интересно отметить, что заемщики, оформляющие заем на подарки, в 40% случаях берут его на покупку супруге/супругу или девушки/молодому человеку, 30% - детям, 10% - родителям, 7% - внукам, 5% - любовнице, 5% - друзьям, 3% - другим", - рассказали в компании "Юником 24".
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Новый год—2020РоссияОбщество
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