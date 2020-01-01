Иран выразил США протест в связи с "милитаристскими заявлениями"

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД Ирана в среду был вызван поверенный в делах Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил решительный протест "милитаристским и нарушающим устав ООН высказываниям" американских чиновников.

"Помощник министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, выразив протест Ирана в адрес США, потребовал от поверенного в делах Швейцарии передать им (США – ред.) послание, что Ирак является независимой страной, а иракский народ - стремящимся к свободе и независимости", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, представляющему интересы США представителю Швейцарии было указано, что реакция иракцев на действия страны, "оккупировавшей" Ирак, была естественной. Удары США и по Сирии одновременно с ударами в Ираке показывает, что Вашингтон "преследует иные цели" в регионе, отмечается в сообщении.

МИД Ирана также посоветовал США отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана и указал, что Иран не является милитаристской страной, однако будет защищать себя в полную силу.

"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями и отказалось от оккупационной деятельности", - сказали в МИД Ирана поверенному в делах Швейцарии, выражая протест.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.