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Иран выразил США протест в связи с "милитаристскими заявлениями"
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РИА Новости

Иран выразил США протест в связи с "милитаристскими заявлениями"

14:27 01.01.2020 (обновлено: 14:37 01.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 1 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило США решительный протест в связи с ситуацией в Ираке после авиаударов американских беспилотников по объектам шиитского движения.
Заявление опубликовано на сайте ведомства.
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В МИД Ирана в среду был вызван поверенный в делах Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил решительный протест "милитаристским и нарушающим устав ООН высказываниям" американских чиновников.
"Помощник министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, выразив протест Ирана в адрес США, потребовал от поверенного в делах Швейцарии передать им (США – ред.) послание, что Ирак является независимой страной, а иракский народ - стремящимся к свободе и независимости", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, представляющему интересы США представителю Швейцарии было указано, что реакция иракцев на действия страны, "оккупировавшей" Ирак, была естественной. Удары США и по Сирии одновременно с ударами в Ираке показывает, что Вашингтон "преследует иные цели" в регионе, отмечается в сообщении.
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МИД Ирана также посоветовал США отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана и указал, что Иран не является милитаристской страной, однако будет защищать себя в полную силу.
"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями и отказалось от оккупационной деятельности", - сказали в МИД Ирана поверенному в делах Швейцарии, выражая протест.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.
Протестующие у посольства США в Багдаде
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Помпео обвинил "иранских подручных" в нападении на посольство США
14000025
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Министерство обороны СШАМИД ИранаИракИранСШАВ мире
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