Маломерные суда массой до 200 килограммов освободили от налога

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Владельцев маломерных судов массой менее 200 килограммов и мощностью двигателя до 8 кВт с 1 января 2020 года освободят от уплаты транспортного налога при условии исключения из реестра маломерных судов ГИМС, рассказали РИА Новости в МЧС России.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года каждый собственник маломерного судна, зарегистрированного в ГИМС МЧС России, будет платить транспортный налог.

"Чтобы освободиться от уплаты налога, владельцу судна массой менее 200 килограммов и мощностью двигателя до 8 кВт необходимо подать заявление в ГИМС об исключении из реестра маломерного судна", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для этого судовладельцу надо обратиться в подразделение ГИМС по месту государственной регистрации судна с паспортом и судовым билетом.