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Маломерные суда массой до 200 килограммов освободили от налога
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РИА Новости

Маломерные суда массой до 200 килограммов освободили от налога

14:25 01.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске
Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Владельцев маломерных судов массой менее 200 килограммов и мощностью двигателя до 8 кВт с 1 января 2020 года освободят от уплаты транспортного налога при условии исключения из реестра маломерных судов ГИМС, рассказали РИА Новости в МЧС России.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года каждый собственник маломерного судна, зарегистрированного в ГИМС МЧС России, будет платить транспортный налог.
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"Чтобы освободиться от уплаты налога, владельцу судна массой менее 200 килограммов и мощностью двигателя до 8 кВт необходимо подать заявление в ГИМС об исключении из реестра маломерного судна", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для этого судовладельцу надо обратиться в подразделение ГИМС по месту государственной регистрации судна с паспортом и судовым билетом.
По данным МЧС, всего на территории России в настоящее время на учете в ГИМС состоят более 1,5 миллиона маломерных судов.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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МЧС РФРоссияОбщество
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