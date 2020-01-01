Лукашенко пообещал Кубе поддержку на международных площадках

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем освобождения, пообещав и в дальнейшем поддерживать Кубу на международных площадках, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

По ее данным, в поздравлении Лукашенко "подтвердил готовность Белоруссии и в дальнейшем оказывать поддержку Острову Свободы на международных площадках, расширять кооперацию с Гаваной во всех сферах взаимного интереса, обмениваться передовыми научными разработками и опытом".

"Республика Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своих граждан, осуществлять важные политические преобразования и совершенствовать национальную экономическую систему", - процитировали поздравление в пресс-службе.

Глава белорусского государства также отметил, что официальный визит президента Кубы в Белоруссию, который состоялся в октябре 2019 года, "открыл новые перспективы для углубления белорусско-кубинского стратегического партнерства". "Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести торгово-экономическое сотрудничество на уровень, который соответствовал бы потенциалу наших стран. Со своей стороны подчеркиваю твердое намерение белорусского руководства реализовать все достигнутые договоренности", - подчеркнул белорусский президент.