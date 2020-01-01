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Лукашенко пообещал Кубе поддержку на международных площадках
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РИА Новости

Лукашенко пообещал Кубе поддержку на международных площадках

14:22 01.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем освобождения, пообещав и в дальнейшем поддерживать Кубу на международных площадках, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
По ее данным, в поздравлении Лукашенко "подтвердил готовность Белоруссии и в дальнейшем оказывать поддержку Острову Свободы на международных площадках, расширять кооперацию с Гаваной во всех сферах взаимного интереса, обмениваться передовыми научными разработками и опытом".
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"Республика Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своих граждан, осуществлять важные политические преобразования и совершенствовать национальную экономическую систему", - процитировали поздравление в пресс-службе.
Глава белорусского государства также отметил, что официальный визит президента Кубы в Белоруссию, который состоялся в октябре 2019 года, "открыл новые перспективы для углубления белорусско-кубинского стратегического партнерства". "Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести торгово-экономическое сотрудничество на уровень, который соответствовал бы потенциалу наших стран. Со своей стороны подчеркиваю твердое намерение белорусского руководства реализовать все достигнутые договоренности", - подчеркнул белорусский президент.
По данным пресс-службы, Лукашенко также направил поздравительное послание первому секретарю ЦК компартии Кубы Раулю Кастро Русу. "Белорусский народ гордится дружбой с героическим народом Кубы, который, оставаясь верным своим идеалам, неустанно работает для процветания родины и защиты ее суверенитета", - подчеркнул белорусский лидер. Президент рассчитывает на достижение в ближайшем будущем ощутимых результатов в углублении торговой кооперации, расширении контактов в науке, образовании и других сферах.
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Мигель Диас-Канель БермудесоАлександр ЛукашенкоКубаБелоруссияВ мире
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