Дым от австралийских пожаров достиг Новой Зеландии

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дым от бушующих в Австралии пожаров, унесших жизни по меньшей мере семи человек на этой неделе, достиг некоторых городов Новой Зеландии и окрасил небо в оранжевый цвет, сообщает издание New Zealand Herald.
В Австралии выгорело уже около пяти миллионов гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. На побережье у австралийского города Маллакута из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек, многие ищут убежище на пляжах в окруженных огнем прибрежных городах. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
Видео и фото густого оранжевого смога, закрывающего солнце, поделились жители Новой Зеландии в соцсетях. В среду смог достиг региона Кентербери, жители города Крайстчерч, который находится в более чем двух тысячах километрах от огня, жалуются на удушающий дым, отмечает издание.
"Дым, прошедший около двух тысяч километров через Тасманово море, отчетливо виден над нижней частью Южного острова. Видимость из-за дыма достигает в наиболее пострадавших районах лишь 10 километров", - сообщает метеорологическая служба Новой Зеландии в Twitter.
A SnapitHD webcam captured the hazy sunrise over Wanaka this morning which many others across the country also experienced. This is due to smoke from the Australian bush fires being carried across the Tasman by an unbroken northwest flow. ^AC pic.twitter.com/Bo5T8LgOuJ— MetService (@MetService) December 31, 2019
"Смог от австралийских пожаров такой густой, что теперь невозможно разглядеть солнце в Веллингтоне", "бедные австралийцы, если так выглядит Данидин", - пишут новозеландские пользователи в соцсетях.
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