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Один человек погиб, трое пострадали в ДТП под Самарой
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РИА Новости

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП под Самарой

14:04 01.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
ДТП произошло во вторник вечером на 19-м километре автодороги Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка.

"По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия - снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ехавшей во встречном направлении автомашиной Nissan Primera под управлением 50-летнего водителя", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в результате ДТП 54-летний пассажир Renault скончался на месте, водители обеих автомашин и 51-летняя пассажирка Nissan доставлены в больницу.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются, добавили в пресс-службе.
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