Один человек погиб, трое пострадали в ДТП под Самарой

"По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия - снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ехавшей во встречном направлении автомашиной Nissan Primera под управлением 50-летнего водителя", — сказала собеседница агентства.