Один человек погиб, трое пострадали в ДТП под Самарой

САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
ДТП произошло во вторник вечером на 19-м километре автодороги Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка.
"По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия - снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ехавшей во встречном направлении автомашиной Nissan Primera под управлением 50-летнего водителя", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в результате ДТП 54-летний пассажир Renault скончался на месте, водители обеих автомашин и 51-летняя пассажирка Nissan доставлены в больницу.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются, добавили в пресс-службе.