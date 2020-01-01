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Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
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РИА Новости

Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей

13:52 01.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкCалон автодилера "Рольф"
Cалон автодилера Рольф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Cалон автодилера "Рольф". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российские автовладельцы с 1 января 2020 года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства РФ.
Дополнительная маркировка будет содержать идентификационный номер. Ее намерены использовать, если оригинальный номер проржавел, элемент кузова с номером ремонтировался или номер подделывали.
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
12:21
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Наносить дополнительную маркировку должны органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории.
Номер будет располагаться на элементах кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. После его нанесения организация выдаст владельцу машины соответствующее свидетельство.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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АвтоПравительство РФРоссияОбщество
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