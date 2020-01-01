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Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
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РИА Новости

Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации

13:47 01.01.2020 (обновлено: 17:35 01.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Алексей Никольский
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР. В числе прочего он заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия и не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
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Обычно новогодние послания публиковались в официальной газете Трудовой партии "Нодон Синмун". В 2019 году северокорейское телевидение показало превью обращения Ким Чен Ына в 8:45 1 января, а затем начало трансляцию в 9:00. Лидер КНДР говорил, сидя в кресле в кабинете с портретами его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира на стене. При этом он сменил свой привычный френч на европейский костюм с галстуком.
Ранее южнокорейские эксперты отмечали, что темы, обсуждавшиеся в ходе заседания, фактически представляют собой все, что могло бы войти в новогоднее обращение, поэтому его может заменить итоговое заявление по результатам пленума.
Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря под председательством Ким Чен Ына, который выступал на заседаниях с многочасовыми докладами о строительстве государства и партии, развитии экономики и Вооруженных сил. Также обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".
Глава КНДР Ким Чен Ын
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Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
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Ким Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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