Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Соответствующим образом поступил телеканал "1+1" накануне 2019 года, показав обращение Зеленского перед Порошенко. Тогда Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты.
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"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать", - сказал Порошенко в видеообращении.
"Пятый" канал принадлежит Порошенко, а телеканал "Прямой" - Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом Порошенко.
Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". В ноябре у владельца телеканала Макеенко также прошли обыски. Ранее директор госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.