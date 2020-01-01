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2020-01-01T13:45+0300
https://ria.ru/20200101/1563062014.html
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
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РИА Новости

Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

13:40 01.01.2020 (обновлено: 13:45 01.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Соответствующим образом поступил телеканал "1+1" накануне 2019 года, показав обращение Зеленского перед Порошенко. Тогда Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты.
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"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать", - сказал Порошенко в видеообращении.
"Пятый" канал принадлежит Порошенко, а телеканал "Прямой" - Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом Порошенко.
Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". В ноябре у владельца телеканала Макеенко также прошли обыски. Ранее директор госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильно! Макайте его, Зеленского, макайте поглубже и туда, где пожиже. Может тогда до него хоть дойдёт, что предыдущую власть надо пересажать, а Петины каналы - прямой и пятый, закрыть за разжигание межнациональной розниу как минимум...
1 января, 14:47
Чушеляпник Лицокнига
4710102
Всё у них через... чёрную дыру...
1 января, 13:50
Ея Величества
4220001
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