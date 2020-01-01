Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T13:39+0300
https://ria.ru/20200101/1563061987.html
Хуситы передали Красному Кресту шесть пленных саудовских военных
https://cdn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_1af304802d162818753718c267edf277.jpg
РИА Новости

Хуситы передали Красному Кресту шесть пленных саудовских военных

13:39 01.01.2020
239
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Повстанцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) передали Международному комитету Красного Креста (МККК) шестерых пленных граждан Саудовской Аравии, сообщил глава национальной комиссии по делам беженцев в движении Абделькадер Муртада.
"Сегодня поступило распоряжение от командования освободить и передать шестерых пленных саудитов Международному комитету Красного Креста", - написал он в своем Twitter.
Муртада отметил, что хуситы ожидают аналогичных решений по пленным со стороны Эр-Рияда. "Решение было принято в рамках усилий по решению вопроса с пленными в целях исполнения договора обмена", - добавил он.
Хуситы 30 сентября заявили о решении освободить 350 пленных в одностороннем порядке, включая троих саудитов.
Повстанцы-хуситы
27 декабря 2019, 14:01
Хуситы нанесли ракетный удар по военному лагерю в Саудовской Аравии
Ранее повстанцы опубликовали видео, где показали шестерых пленных, один из которых был ранен. Хуситы заявили, что они являются военнослужащими армии КСА и были взяты в плен 25 августа в ходе военной операции "Победа во имя Бога".
Официальный представитель арабской коалиции Тайар Турки Мальки заявлял 26 ноября о решении коалиции освободить 200 пленных хуситов.
110001
Обсудить 0
Красный КрестСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Афганские военные в Кабуле
В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов на КПП
Умаро Сиссоко Эмбало
Экс-премьер Гвинеи-Бисау победил на президентских выборах
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран выразил США протест в связи с "милитаристскими заявлениями"
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Шиитские ополченцы призвали людей отступить от посольства США в Ираке
Гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн
Гендиректор Медиакорпорации Китая поздравил слушателей с Новым годом
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике 16 человек погибли в результате массовой драки в тюрьме
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО встретит 25-летний юбилей на фоне кризиса
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лесные пожары в Австралии
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Индийские военные
В перестрелке в Джамму и Кашмире погибли двое индийских военных
Cалон автодилера Рольф
Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,3
Украинские военнослужащие
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокационных обстрелов
Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
Дым от австралийских пожаров достиг Новой Зеландии
Прохожие на Тверском бульваре в Москве
В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 миллиона человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния