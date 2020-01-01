Хуситы передали Красному Кресту шесть пленных саудовских военных

БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Повстанцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) передали Международному комитету Красного Креста (МККК) шестерых пленных граждан Саудовской Аравии, сообщил глава национальной комиссии по делам беженцев в движении Абделькадер Муртада.
"Сегодня поступило распоряжение от командования освободить и передать шестерых пленных саудитов Международному комитету Красного Креста", - написал он в своем Twitter.
Муртада отметил, что хуситы ожидают аналогичных решений по пленным со стороны Эр-Рияда. "Решение было принято в рамках усилий по решению вопроса с пленными в целях исполнения договора обмена", - добавил он.
Хуситы 30 сентября заявили о решении освободить 350 пленных в одностороннем порядке, включая троих саудитов.
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Ранее повстанцы опубликовали видео, где показали шестерых пленных, один из которых был ранен. Хуситы заявили, что они являются военнослужащими армии КСА и были взяты в плен 25 августа в ходе военной операции "Победа во имя Бога".
Официальный представитель арабской коалиции Тайар Турки Мальки заявлял 26 ноября о решении коалиции освободить 200 пленных хуситов.