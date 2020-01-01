Хуситы передали Красному Кресту шесть пленных саудовских военных

БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Повстанцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) передали Международному комитету Красного Креста (МККК) шестерых пленных граждан Повстанцы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) передали Международному комитету Красного Креста (МККК) шестерых пленных граждан Саудовской Аравии , сообщил глава национальной комиссии по делам беженцев в движении Абделькадер Муртада.

"Сегодня поступило распоряжение от командования освободить и передать шестерых пленных саудитов Международному комитету Красного Креста", - написал он в своем Twitter.

Муртада отметил, что хуситы ожидают аналогичных решений по пленным со стороны Эр-Рияда. "Решение было принято в рамках усилий по решению вопроса с пленными в целях исполнения договора обмена", - добавил он.

Хуситы 30 сентября заявили о решении освободить 350 пленных в одностороннем порядке, включая троих саудитов.

Ранее повстанцы опубликовали видео, где показали шестерых пленных, один из которых был ранен. Хуситы заявили, что они являются военнослужащими армии КСА и были взяты в плен 25 августа в ходе военной операции "Победа во имя Бога".