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В Самарской области автомобиль врезался в автобус
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РИА Новости

В Самарской области автомобиль врезался в автобус

13:38 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа ГИБДД. Архивное фото
САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом на трассе в Самарской области, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
ДТП произошло во вторник на 103-м километре автодороги Самара - Ульяновск в Елховском районе Самарской области.
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"По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Nissan Primera 716 регион, в условиях снегопада не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Man Lion's Regio, следовавшим по маршруту Самара - Казань, под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель Nissan и двое его пассажиров, все трое проживают в Татарстане", - сказала собеседница агентства.
"На момент ДТП в автобусе находились 49 пассажиров и второй водитель. Все места оборудованы ремнями безопасности, пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Никто из них не пострадал", - добавила она.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, отметила представитель главка.
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