В Самарской области автомобиль врезался в автобус

САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом на трассе в Самарской области, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло во вторник на 103-м километре автодороги Самара - Ульяновск в Елховском районе Самарской области

"По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Nissan Primera 716 регион, в условиях снегопада не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Man Lion's Regio, следовавшим по маршруту Самара - Казань, под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель Nissan и двое его пассажиров, все трое проживают в Татарстане", - сказала собеседница агентства.

"На момент ДТП в автобусе находились 49 пассажиров и второй водитель. Все места оборудованы ремнями безопасности, пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Никто из них не пострадал", - добавила она.