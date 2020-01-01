В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокационных обстрелов

"По данным нашей разведки установлено, что командиру 59-й бригады (ВС Украины - ред.) … поставлена задача на проведение провокационных обстрелов территории республики для провоцирования на открытие ответного огня подразделений Народной милиции ЛНР с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - заявил Филипоненко.