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В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокационных обстрелов
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РИА Новости

В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокационных обстрелов

13:35 01.01.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается, что украинские силовики могут совершить обстрел территории ЛНР, провоцируя ответный огонь со стороны республики, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"По данным нашей разведки установлено, что командиру 59-й бригады (ВС Украины - ред.) … поставлена задача на проведение провокационных обстрелов территории республики для провоцирования на открытие ответного огня подразделений Народной милиции ЛНР с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - заявил Филипоненко.
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По данным Народной милиции ЛНР, для фиксации планируемых постановочных обстрелов в зону ответственности бригады прибыла съемочная группа украинского телевизионного канала "1+1".
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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