В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокационных обстрелов

ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается, что украинские силовики могут совершить обстрел территории ЛНР, провоцируя ответный огонь со стороны республики, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"По данным нашей разведки установлено, что командиру 59-й бригады (ВС Украины - ред.) … поставлена задача на проведение провокационных обстрелов территории республики для провоцирования на открытие ответного огня подразделений Народной милиции ЛНР с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, для фиксации планируемых постановочных обстрелов в зону ответственности бригады прибыла съемочная группа украинского телевизионного канала "1+1".