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Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

13:28 01.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
"Командование ВСУ продолжает размещать запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что в населенном пункте Луганское выявлены две боевые машины пехоты (БМП) и зенитная установка из состава 59-й бригады ВС Украины, размещенные во дворах жилых домов.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Вчера, 17:08
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения
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