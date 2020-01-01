Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
"Командование ВСУ продолжает размещать запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что в населенном пункте Луганское выявлены две боевые машины пехоты (БМП) и зенитная установка из состава 59-й бригады ВС Украины, размещенные во дворах жилых домов.