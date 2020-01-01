Самолет Malaysia Airlines вернулся в Пекин из-за неисправности

Ранее сообщалось, что самолет, совершавший рейс MH319 из Пекина в Куала-Лумпур, вылетел из нового международного аэропорта Пекина "Дасин" в 9.30 по местному времени (4.30 мск). Однако после взлета он вернулся обратно, израсходовав топливо, благополучно приземлился в аэропорту вылета.