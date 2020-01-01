Самолет Malaysia Airlines вернулся в Пекин из-за неисправности

ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Причиной возвращения летевшего в Куала-Лумпур самолета авиакомпании Malaysia Airlines в аэропорт Пекина стала техническая неисправность, сообщает газета Beijing News.
Ранее сообщалось, что самолет, совершавший рейс MH319 из Пекина в Куала-Лумпур, вылетел из нового международного аэропорта Пекина "Дасин" в 9.30 по местному времени (4.30 мск). Однако после взлета он вернулся обратно, израсходовав топливо, благополучно приземлился в аэропорту вылета.
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Как сообщает газета со ссылкой на сотрудника авиакомпании, вынужденная посадка была связана с технической неисправностью воздушного судна.
Сообщается, что после ремонта самолет вновь поднялся в воздух около 14.30 (9.30 мск).
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