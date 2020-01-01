Американские военные применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Американские военнослужащие применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства США в Багдаде, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
По данным СМИ, среди митингующих есть пострадавшие.
Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболла". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.
В США, в свою очередь, заявили, что такое решение было принято в связи "с повторяющимися атаками "Катаиб Хезболлы" по иракским базам". Как пояснили в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке. Кроме того, Вашингтон обвинил Тегеран в финансировании "Хезболлы".