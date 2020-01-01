Американские военные применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

По данным СМИ, среди митингующих есть пострадавшие.

СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат

СМИ: после беспорядков в Багдаде США готовы отправить в регион солдат

Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболла". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.