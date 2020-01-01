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https://ria.ru/20200101/1563061638.html
Американские военные применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде
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РИА Новости

Американские военные применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

13:19 01.01.2020 (обновлено: 15:28 01.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniАкция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости. Американские военнослужащие применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства США в Багдаде, передает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
По данным СМИ, среди митингующих есть пострадавшие.
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде, в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
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Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболла". По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения "Аль-Хашд аш-Шааби". Иракские власти осудили американские удары.
В США, в свою очередь, заявили, что такое решение было принято в связи "с повторяющимися атаками "Катаиб Хезболлы" по иракским базам". Как пояснили в Пентагоне, атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке. Кроме того, Вашингтон обвинил Тегеран в финансировании "Хезболлы".
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227102010114
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Багдад (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Дип миссии имеют неприкосновенность, тем более, что США находятся там на основании приглашения законного правительства.
1 января, 14:25
МКМишка Квакин
2000003
Надеюсь газ был демократичным? Хотя, если нет заявлений от российского МИДа, то да, демократичный. Ну и опять же. Что может заявить наш МИД? Что бы ему что то заявлять, надо сначала всех своих деток с Америки вывезти.
1 января, 13:30
Никита Ермаков
1210006
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