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Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
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РИА Новости

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

13:18 01.01.2020 (обновлено: 17:37 01.01.2020)
19991
© AFP 2019 / представительство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произносит речь в столице страны Тегеране. 1 января 2020
 Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произносит речь в столице страны Тегеране. 1 января 2020
© AFP 2019 / представительство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произносит речь в столице страны Тегеране. 1 января 2020
ТЕГЕРАН, 1 янв — РИА Новости. Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам Ирана, но не хочет войны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту Соединенных Штатов. Трамп добавил, что это не предупреждение, а угроза.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:48
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"Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар", — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
Верховный лидер Ирана назвал заявления со стороны Вашингтона иррациональными, а виток ненависти и недовольства в отношении США за их "преступления" естественным.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и ранены четыре американских военных.
Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.
Во вторник демонстранты проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Представитель Госдепартамента сообщил РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана, Тегеран это отрицает. В поддержку морским пехотинцам США, охраняющим посольство в Ираке, переброшен дополнительный контингент из Кувейта. По данным Fox News, в ближайшие дни подкрепление может составить до четырех тысяч военнослужащих.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
30 декабря 2019, 19:59
США пообещали продолжить вводить санкции против Ирана в 2020 году
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Дональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
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ria.ru/20200101/1563056866.html
1 января, 13:40
ДСДенис Стартов
1200003
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