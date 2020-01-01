Отреставрированную пирамиду Джосера в Египте откроют для туристов

САККАРА (Египет), 1 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Ступенчатую пирамиду Джосера, возраст которой составляет почти пять тысяч лет, изрядно подновили, это видно по ровной кладке и свежим камням. Реставраторы и эксперты рассказали РИА Новости о ходе работ по восстановлению памятника и пригласили российских туристов приехать и полюбоваться самой древней египетской пирамидой.

Испортили или спасли?

Десятки рабочих расчищают внутренние помещения пирамиды, пока закрытые для постороннего глаза. "Туда нельзя, даже журналистам. Только после официального открытия", - говорит один из работников, перекрывая дорогу к входу в пирамиду. По его словам, реставраторам пришлось срочно укреплять основание пирамиды, которое пострадало еще в прошлые века из-за того, что люди растаскивали блоки и почву.

"Некоторые блоки тут буквально висели на честном слове и могли обвалиться в любой момент, повредить памятник, а то и людей убить или покалечить", - рассказал собеседник РИА Новости.

Он уверяет, что все работы по восстановлению и консервации древнейшего сооружения проводились после многочисленных согласований с археологами, с властями, а также по самым современным стандартам.

Реставрация пирамиды Джосера активно обсуждается в египетском обществе уже несколько лет. Недовольные произведенными работами считают, что современные части фасадной кладки уродуют внешний вид памятника и лишают его исторической ценности.

Но, по словам директора археологического комплекса Саккара Сабри Фарага, другого варианта восстановления не было, и делать это надо было срочно. "Работы по реставрации пирамиды велись с учетом того, что необходимо сохранить ее оригинальное состояние. В частности, проводились работы по укреплению ее внешних стен, заполнялись полости, которые были в различных частях сооружения", - пояснил Фараг в беседе с РИА Новости.

Древнейшее каменное строение

Он добавил, что комплекс Саккары и пирамиду Джосера чрезвычайно важно сохранить, в том числе, поскольку именно такие древние и значимые памятники привлекают в страну иностранных туристов.

"В этом районе постоянно ведутся раскопки и реставрационные работы. Любые новые находки или открытие памятников после реставрации притягивают внимание всего мира, служат лучшей рекламой для культурного туризма, а ведь пирамида Джосера - одно из первых каменных строений человечества, оно датируется примерно 2700 годом до нашей эры", - подчеркнул собеседник агентства.

В скором времени туристы смогут не только полюбоваться внешним видом необычной ступенчатой пирамиды, но и попасть в помещения, расположенные под ней, в том числе в гранитную комнату с саркофагом длиной семь метров, расположенную на глубине 28 метров под землей. По словам Сабра Фаррага, реставраторы укрепили внутренние помещения пирамиды, каменные полы и установили систему освещения и вентиляции, чтобы посетителям было комфортно. Очищены и отремонтированы стены коридоров, украшенные фресками.

До 2011 года внешние стены пирамиды Джосера периодически укрепляли, однако после народного восстания и смены власти все работы на этом памятнике остановили, и он начал разрушаться. Правительство Египта выделило почти один миллион долларов на реставрацию ступенчатой пирамиды после того, как ЮНЕСКО уведомило, что памятник нуждается в срочной реставрации и находится на грани разрушения.

Как рассказали РИА Новости работающие на объекте археологи, высота пирамиды сегодня составляет 60 метров, внутри есть коридоры и проходы общей протяженностью целых три километра. Власти заверили, что в скором времени реставрация ступенчатой пирамиды полностью завершится, и объект будет открыт для туристов, но окончательная дата начала посещений пока неизвестна, ее должно объявить министерство по делам памятников древности.

Джосер ждет россиян

Туристический гид Метхат, работающий в Саккаре с российскими туристами, пожаловался РИА Новости, что посетители из России не так часто доезжают до ступенчатой пирамиды Джосера, хотя она расположена всего в 40 километрах от более знаменитых пирамид Гизы и не менее интересна, чем разрекламированные на весь мир Великие пирамиды.

Он также выразил надежду, что "вдумчивые и образованные россияне проявят интерес к этому древнейшему памятнику истории человечества", учитывая, что доехать от Каира до необычной пирамиды древнеегипетского фараона не составляет труда.