Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-01T14:22+0300
https://ria.ru/20200101/1563061518.html
Отреставрированную пирамиду Джосера в Египте откроют для туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/06/1563060646_0:77:985:631_1036x0_80_0_0_6f7f9b4728a4254d36aab3108f986810.jpg
РИА Новости

Отреставрированную пирамиду Джосера в Египте откроют для туристов

14:22 01.01.2020
470
© РИА Новости / Надим ЗуауиПирамида Джосера в Каире, Египет
Пирамида Джосера в Каире, Египет
© РИА Новости / Надим Зуауи
САККАРА (Египет), 1 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Ступенчатую пирамиду Джосера, возраст которой составляет почти пять тысяч лет, изрядно подновили, это видно по ровной кладке и свежим камням. Реставраторы и эксперты рассказали РИА Новости о ходе работ по восстановлению памятника и пригласили российских туристов приехать и полюбоваться самой древней египетской пирамидой.

Испортили или спасли?

Десятки рабочих расчищают внутренние помещения пирамиды, пока закрытые для постороннего глаза. "Туда нельзя, даже журналистам. Только после официального открытия", - говорит один из работников, перекрывая дорогу к входу в пирамиду. По его словам, реставраторам пришлось срочно укреплять основание пирамиды, которое пострадало еще в прошлые века из-за того, что люди растаскивали блоки и почву.
"Некоторые блоки тут буквально висели на честном слове и могли обвалиться в любой момент, повредить памятник, а то и людей убить или покалечить", - рассказал собеседник РИА Новости.
Он уверяет, что все работы по восстановлению и консервации древнейшего сооружения проводились после многочисленных согласований с археологами, с властями, а также по самым современным стандартам.
© РИА Новости / Надим ЗуауиПирамида Джосера в Каире, Египет
Пирамида Джосера в Каире, Египет
© РИА Новости / Надим Зуауи
Пирамида Джосера в Каире, Египет
Реставрация пирамиды Джосера активно обсуждается в египетском обществе уже несколько лет. Недовольные произведенными работами считают, что современные части фасадной кладки уродуют внешний вид памятника и лишают его исторической ценности.
Но, по словам директора археологического комплекса Саккара Сабри Фарага, другого варианта восстановления не было, и делать это надо было срочно. "Работы по реставрации пирамиды велись с учетом того, что необходимо сохранить ее оригинальное состояние. В частности, проводились работы по укреплению ее внешних стен, заполнялись полости, которые были в различных частях сооружения", - пояснил Фараг в беседе с РИА Новости.

Древнейшее каменное строение

Он добавил, что комплекс Саккары и пирамиду Джосера чрезвычайно важно сохранить, в том числе, поскольку именно такие древние и значимые памятники привлекают в страну иностранных туристов.
"В этом районе постоянно ведутся раскопки и реставрационные работы. Любые новые находки или открытие памятников после реставрации притягивают внимание всего мира, служат лучшей рекламой для культурного туризма, а ведь пирамида Джосера - одно из первых каменных строений человечества, оно датируется примерно 2700 годом до нашей эры", - подчеркнул собеседник агентства.
© AFP 2019 / Khaled DesoukiПирамида Джосера в Саккаре.
Пирамида Джосера в Саккаре
1 из 2
Пирамида Джосера в Саккаре.
© AFP 2019 / Khaled Desouki
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре. Архивное фото
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре. Архивное фото
2 из 2
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре. Архивное фото
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed 
1 из 2
Пирамида Джосера в Саккаре.
© AFP 2019 / Khaled Desouki
2 из 2
Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре. Архивное фото
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed 
В скором времени туристы смогут не только полюбоваться внешним видом необычной ступенчатой пирамиды, но и попасть в помещения, расположенные под ней, в том числе в гранитную комнату с саркофагом длиной семь метров, расположенную на глубине 28 метров под землей. По словам Сабра Фаррага, реставраторы укрепили внутренние помещения пирамиды, каменные полы и установили систему освещения и вентиляции, чтобы посетителям было комфортно. Очищены и отремонтированы стены коридоров, украшенные фресками.
До 2011 года внешние стены пирамиды Джосера периодически укрепляли, однако после народного восстания и смены власти все работы на этом памятнике остановили, и он начал разрушаться. Правительство Египта выделило почти один миллион долларов на реставрацию ступенчатой пирамиды после того, как ЮНЕСКО уведомило, что памятник нуждается в срочной реставрации и находится на грани разрушения.
Пирамида Джосера в Саккаре, Египет
3 июля 2019, 15:55РИА Наука
В древнейшей пирамиде нашли "путь в загробный мир"
Как рассказали РИА Новости работающие на объекте археологи, высота пирамиды сегодня составляет 60 метров, внутри есть коридоры и проходы общей протяженностью целых три километра. Власти заверили, что в скором времени реставрация ступенчатой пирамиды полностью завершится, и объект будет открыт для туристов, но окончательная дата начала посещений пока неизвестна, ее должно объявить министерство по делам памятников древности.

Джосер ждет россиян

Туристический гид Метхат, работающий в Саккаре с российскими туристами, пожаловался РИА Новости, что посетители из России не так часто доезжают до ступенчатой пирамиды Джосера, хотя она расположена всего в 40 километрах от более знаменитых пирамид Гизы и не менее интересна, чем разрекламированные на весь мир Великие пирамиды.
Он также выразил надежду, что "вдумчивые и образованные россияне проявят интерес к этому древнейшему памятнику истории человечества", учитывая, что доехать от Каира до необычной пирамиды древнеегипетского фараона не составляет труда.
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
5 ноября 2019, 19:01РИА Наука
В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями
Фараон Джосер был представителем Третьей династии правителей Древнего Египта. Он жил примерно в 2686 – 2600 годах до нашей эры и правил, по разным данным, 19 или 29 лет. Считается, что при Джосере завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта, а столицей государства стал Мемфис (район, где в настоящее время расположен некрополь Саккары). Именно этот фараон ввел традицию захоронения царей в мемфисском некрополе, именно при нем началась традиция строительства пирамид.
200100
КультураНовости культурыДревний ЕгипетОткрытия - РИА НаукаЮНЕСКОКаир (город)
Рекомендуем
Новый автомат Калашникова АК-12
Танкистов ЗВО вооружат автоматами нового поколения АК-12
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Служба в ФССП из гражданской стала государственной
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
Дым от австралийских пожаров достиг Новой Зеландии
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Шиитские ополченцы призвали людей отступить от посольства США в Ираке
Cалон автодилера Рольф
Вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Более 740 тысяч беженцев вернулись в Сирию с конца сентября 2015 года
Владимир Жириновский
Жириновский приветствовал рождение генно-модифицированных детей
Бессонница
Названа смертельная опасность неправильного сна
Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. 31 декабря 2019
Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу
Экс-президент Украины Петр Порошенко
"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Российская модель Наталья Водянова со своим спутником, французским бизнесменом Антуаном Арно
Водянова рассказала о скором замужестве
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске
Маломерные суда массой до 200 килограммов освободили от налога
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал Кубе поддержку на международных площадках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния