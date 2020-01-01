В МЧС рассказали, как правильно пользоваться новогодними гирляндами

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодние электрические гирлянды могут оказаться опасными и испортить праздник, поэтому при их использовании необходимо строго соблюдать простые рекомендации, советуют в МЧС России.
Не допустить возгораний электрических гирлянд можно, следуя правилам, основное из которых — не оставлять их работающими без присмотра, особенно ночью или когда все уходят из дома, отметили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют не использовать электрогирлянды неизвестного производства, проверять сертификаты продукции, а также не включать больше трех гирлянд одновременно.
При выборе гирлянды необходимо отдавать предпочтение менее мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания. Важно помнить, что лампочки в гирлянде должны работать на все 100%.
Необходимо также объяснить детям, что электрические гирлянды — это не игрушка: их нельзя трогать руками, включать и выключать. От самодельных электрогирлянд и вовсе стоит отказаться, советуют в МЧС.