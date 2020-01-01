В "Лиза Алерт" рассказали, как не потерять ребенка в толпе

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новогоднее настроение захватило уже все российские города, на улицах и площадях открылись праздничные ярмарки, скоро начнутся массовые гуляния, а о том, что обязательно нужно взять на прогулку по рождественским базарам с ребенком и как действовать, если малыш потерялся в толпе, рассказала РИА Новости инструктор поискового движения Новогоднее настроение захватило уже все российские города, на улицах и площадях открылись праздничные ярмарки, скоро начнутся массовые гуляния, а о том, что обязательно нужно взять на прогулку по рождественским базарам с ребенком и как действовать, если малыш потерялся в толпе, рассказала РИА Новости инструктор поискового движения "Лиза Алерт" Алена Ярушина.

Перед тем, как отправиться на фестиваль, ярмарку или концерт в городе, рассказала Ярушина, необходимо проверить, чтобы у ребенка были записаны на листочке номера телефонов двух взрослых, с которыми он бы мог связаться в случае, если он потерялся. "Это обязательно, потому что в случае стресса ребенок может забыть выученный номер телефона. Если у ребенка есть свой телефон или часы, это очень здорово, пусть он с ними будет, но проверьте заряд на этих устройствах", - пояснила она.

"Следующее, что мы рекомендуем сделать, это сфотографировать ребенка перед выходом. Потому что в случае паники или стресса родители забывают, во что был одет ребенок, что усложняет поиски. Поэтому обязательно сфотографируйте его", - сказала эксперт.

По ее словам, желательно ребенка ярко одеть и на протяжении всей прогулки держать его в зоне видимости либо за руку, потому что на городских мероприятиях очень большой поток людей.

Помимо этого, она посоветовала убрать гаджеты во время проведения времени с детьми на прогулке, чтобы не отвлекаться и не потерять из виду ребенка.

"Также нужно обязательно поговорить с ребенком о том, что если вдруг он потеряется в городе, то первое, что он должен сделать, это остановиться. Он не должен бегать, искать родителей - родители ищут ребенка. Второе, что он должен сделать – осмотреться, покричать, потому что вдруг родители тоже не заметили, отвлеклись и еще недалеко ушли", - рассказала Ярушина.

Однако если из этого ничего не помогло, инструктор рекомендует обратиться за помощью, но только к полицейскому, либо к человеку с ребенком.

"Обязательно нужно сказать ребенку, что никуда уходить ни с кем нельзя - только позвонить, сказать, где находишься, и тогда мама придет за тобой. Не уходить ни с какими взрослыми, ни до ближайшего пункта полиции, не говорить ни адрес, ни номер дома - никуда ребенок уходить с незнакомыми людьми не должен. Это основные правила для города", - добавила она.

По ее словам, при зимнем выезде на природу или прогулках в городских парках рекомендуется собрать ребенку рюкзачок на случай, если вдруг так произойдет, что он останется один, куда надо обязательно написанные на листочке номер телефона родителей, полностью заряженный сам телефон, негазированную чистую питьевую воду и перекус - шоколадные или энергетические батончики с орехом, так как они не портятся, их надолго хватает, и они занимают мало места.

"Следующее, что мы рекомендуем брать, это теплые вещи дополнительно. Лучше взять тёплые носки в такое время года, дополнительные варежки, рукавички, потому что руки промокают, кофту. И свисток. Он нужен обязательно, потому что стресс, холод и переохлаждение, или если ребенок долго кричит – он может потерять голос", - сказала она.

Также эксперт поделилась, что даже если в лесу исчезла связь, а ребенок остался там один, нужно перед поездкой ему объяснить, что в таком случае он должен обязательно сразу же позвонить в службу спасения 112.