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Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
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РИА Новости

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

13:04 01.01.2020 (обновлено: 13:25 01.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках", — говорится в заявлении компании на Facebook.

Ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что первая ночь работы компании прошла в штатном режиме.
Новый контракт стороны подписали 31 декабря. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
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После вступления на Украине в силу закона о создании независимого оператора ГТС путем его отделения (анбандлинга) от "Нафтогаза" стартовал процесс создания отдельного юрлица. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в ООО "Оператор ГТС Украины". Для завершения анбандлинга новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию.
Переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.
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Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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Прогнулась сверхдержава
1 января, 13:45
Агент Госдепа
33407019
Омрачили праздник))))))))
1 января, 13:10
Арсений Понфиленко
3440208
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