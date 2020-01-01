Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил " Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил " Оператор ГТС Украины ".

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках", — говорится в заявлении компании на Facebook.

Ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что первая ночь работы компании прошла в штатном режиме.

Новый контракт стороны подписали 31 декабря. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

После вступления на Украине в силу закона о создании независимого оператора ГТС путем его отделения (анбандлинга) от "Нафтогаза" стартовал процесс создания отдельного юрлица. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в ООО "Оператор ГТС Украины". Для завершения анбандлинга новый оператор должен был получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию.