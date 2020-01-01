В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В среду десятки тысяч протестующих вышли на марш, который был согласован с властями. Демонстранты требуют независимого расследований действий полиции во время предыдущих протестов, амнистии для задержанных, а также проведения всеобщих прямых выборов главы администрации района.

Однако мирная демонстрация вскоре переросла в хаос после того, как некоторые протестующие напали на отделения банка HSBC, а полиция применила слезоточивый газ во время столкновений в районе Ваньчай.