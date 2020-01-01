В новогодних гуляниях в России участвовали почти 6,5 миллиона человек

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Почти 6,5 миллиона человек встретили Новый год, участвуя в праздничных мероприятиях, нарушений правопорядка не допущено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Около 6,5 миллионов человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячах праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года", - сказала Волк.
При этом общественный порядок охраняли около 67,4 тысячи полицейских. Также были задействованы росгвардейцы, сотрудники частных охранных организаций.
"Нарушений общественного порядка не допущено. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - добавила Волк.