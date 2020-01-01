В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

Полиция Крефельда сообщила, что в огне погибло более 30 животных, причина возгорания пока не установлена. Уголовная полиция Германии начала расследования инцидента.

Руководство зоопарка поблагодарило за многочисленные предложения помощи от населения. "Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая", - сообщило руководство в Facebook. Зоопарк будет закрыт 1 января.