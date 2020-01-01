Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T12:29+0300
https://ria.ru/20200101/1563060696.html
СИЗО и колония в Зеленограде перешли в состав УФСИН Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/153235/58/1532355877_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_668a0461f87aa6ad2001d5fc40a21e34.jpg
РИА Новости

СИЗО и колония в Зеленограде перешли в состав УФСИН Москвы

12:29 01.01.2020
293
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Колония-поселение и следственный изолятор в Зеленограде с 1 января 2020 года войдут в ведение московского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Как ранее отмечал начальник управления ведомства по Москве Сергей Мороз, "издан приказ директора ФСИН, и нам добавляются ещё два подразделения: СИЗО-12 и КП-2". Срок исполнения - с 1 января 2020 года.
При колонии-поселении после ее передачи планируется создать первый в Москве исправительный центр для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ.
Сейчас в составе московского управления ФСИН семь следственных изоляторов, но с 2020 года их количество увеличится до девяти.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
17 декабря 2019, 14:47
ФСИН не против расширения списка болезней, препятствующих заключению
В течение первых двух месяцев 2020 года УФСИН оценит состояние передаваемых учреждений. По словам Мороза, эти здания как минимум требуют ремонта.
СИЗО и колония-поселение в Зеленограде были образованы из ранее действовавшей там исправительной колонии. В последнее время число арестантов в СИЗО-12 превышало допустимое количество. Рассчитанное на содержание 340 человек учреждение вмещало 350 арестантов. Колония-поселение-2 предполагает содержание порядка 200 человек, в последнее время там отбывали наказание 170 осужденных. В свою очередь для УФСИН по Московской области в ближайшие годы планируется построить новый СИЗО на 1200 мест в Реутове.
000000
Обсудить 0
ЗеленоградУФСИНОбщество
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Отдыхающий катается на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
В Сочи сотрудник горнолыжного курорта попал под лавину, спасая гостей
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
Побережье Каспийского моря в Каспийске
В России вступает в силу закон о любительской рыбалке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния