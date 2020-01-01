СИЗО и колония в Зеленограде перешли в состав УФСИН Москвы

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Колония-поселение и следственный изолятор в Зеленограде с 1 января 2020 года войдут в ведение московского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Как ранее отмечал начальник управления ведомства по Москве Сергей Мороз, "издан приказ директора ФСИН, и нам добавляются ещё два подразделения: СИЗО-12 и КП-2". Срок исполнения - с 1 января 2020 года.
При колонии-поселении после ее передачи планируется создать первый в Москве исправительный центр для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ.
Сейчас в составе московского управления ФСИН семь следственных изоляторов, но с 2020 года их количество увеличится до девяти.
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В течение первых двух месяцев 2020 года УФСИН оценит состояние передаваемых учреждений. По словам Мороза, эти здания как минимум требуют ремонта.
СИЗО и колония-поселение в Зеленограде были образованы из ранее действовавшей там исправительной колонии. В последнее время число арестантов в СИЗО-12 превышало допустимое количество. Рассчитанное на содержание 340 человек учреждение вмещало 350 арестантов. Колония-поселение-2 предполагает содержание порядка 200 человек, в последнее время там отбывали наказание 170 осужденных. В свою очередь для УФСИН по Московской области в ближайшие годы планируется построить новый СИЗО на 1200 мест в Реутове.