СИЗО и колония в Зеленограде перешли в состав УФСИН Москвы

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Колония-поселение и следственный изолятор в Колония-поселение и следственный изолятор в Зеленограде с 1 января 2020 года войдут в ведение московского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как ранее отмечал начальник управления ведомства по Москве Сергей Мороз, "издан приказ директора ФСИН , и нам добавляются ещё два подразделения: СИЗО-12 и КП-2". Срок исполнения - с 1 января 2020 года.

При колонии-поселении после ее передачи планируется создать первый в Москве исправительный центр для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ.

Сейчас в составе московского управления ФСИН семь следственных изоляторов, но с 2020 года их количество увеличится до девяти.

В течение первых двух месяцев 2020 года УФСИН оценит состояние передаваемых учреждений. По словам Мороза, эти здания как минимум требуют ремонта.